living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أکراد سوريا يستنجدون بالأسد ضد ترکيا

16
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الخبر: استنجد اليوم الناطق باسم قسد "سيبان حمو" بالحکومة السورية ضد هجوم ترکيا الوشيك علی شمال شرقي سوريا.

التحلیل:

في ظل إحكام أکراد سوريا سيطرتهم علی المناطق الواقعة شمال شرقي سوريا الی حد کبير بعد ما فتحوا "هجين" واستردوها من قوات داعش، لکن يتوقع هؤلاء، شن هجوم ترکي علی هذه المنطقة، بعد ما أعلن الرئيس الترکي اردوغان قبل أيام عن شن هجوم علی تلك المناطق.

 

هذا و"قسد" قد يئس تماما من الدعم الامريکي الموعود ويعتبر الآن ان الطريق الوحيد للنجاة انما يتلخص في العودة السريعة إلى حضن الحكومة السورية.

 

وفي المقابل يشعر الأتراك بالهدوء على جميع الأصعدة. اذ يبدو ان ترکيا قد حصلت في الظروف الراهنة علی الضوء الاخضر الامريکي في الهجوم علی شمال شرق سوريا. کما يبدو ان ترکيا مطمئنة البال من الرد الروسي بسبب وجود مسائل وقضايا لم يتم حلها بعد کاتفاق ادلب وقضية الدستور السوري وأخيرا عدم حسم مصير الجماعات الارهابية في ادلب.

 

والدافع وراء الهجوم الترکي المحتمل علی شمال سوريا هو الاستيلاء علی هذه المنطقة في أقصی تقدير، وفي أدنی تقدير هو ان يبعد الاکراد باعتبارهم عدو تركيا الأساسي الی ما لا يقل عن 15 کيلومترا من حدودها. وثمة عقبة خطيرة للغاية أمام انقرة وهو الحکومة السورية التي قد اعلنت مرارا بانها لن تتنازل عن شبر واحد من اراضيها. فلهذا ايضا نجد ان الاکراد السوريين قد استنجدوا بالحکومة السورية.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout