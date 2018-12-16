عناوين الصحف ليوم الأحد 16 كانون الأول 2018

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الأنباء: هل هو المخاض أم مجرد «جرعة أمل» لتمرير الأعياد؟

مصادر لـ «الأنباء»: الحكومة قبل نهاية الشهر ووزير سني من أصدقاء نواب حزب الله



النهار: أي خيار في الأسبوعين الأخيرين من السنة؟





الديار: اكبر مؤامرة سرية اسقطت كارلوس غصن قادتها اميركا ضد فرنسا وايران واليابان

المخابرات الاميركية اخترقت مساعدي كارلوس غصن للايقاع به والصاق تهم مالية كاذبة

غصن اكمل بيع سيارات رينو ونيسان الى ايران وتعامل باليورو بدل الدولار مع ايران



الحياة: الحكومة تنتظر استكمال "الجوجلة" بين عون والحريري وبحثٌ عن "إِخراج" مقبول للقاء الرئيس المكلف والتشاوري