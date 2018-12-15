مجزرة بيئية في خراج فنيدق: قتل حوالي 12 سنجابا في غابة العزر

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار ميشال حلاق ان صيادين هواة نفذوا مجزرة بيئية بإقدامهم على قتل حوالي 12 سنجابا داخل غابة العزر الفريدة في خراج بلدة فنيدق.

وقد أثار الأمر غضب أحد أبناء البلدة، فاعترض الصيادين، وجميعهم من خارج بلدة فنيدق، وإنتزع أسلحة الصيد والسناجب المقتولة منهم، ثم أعاد الأسلحة لهم بعد تدخلات.

وأفيد أن شرطة بلدية فنيدق حصلت على أسماء الصيادين وسطرت بحقهم محاضر ضبط.

وأعرب ناشطون بيئيون عن استيائهم من هذه الواقعة "لا سيما وانها ليست المرة الأولى"، واضعين "هذه الجريمة برسم المسؤولين المعنيين في وزارات البيئة والداخلية والزراعة، وبرسم بلدية فنيدق واتحاد بلديات جرد القيطع"، وطالبوهم ب"متابعة هذه الحادثة البشعة ومعاقبة المسؤولين عنها كي يكونوا عبرة للآخرين".