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مفرق بلدة نيحا مجدداً...6 جرحى في حادث سير جديد

15
DECEMBER
2018
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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في زحلة ماريان الحاج، ان 6 أشخاص أصيبوا في حادث سير وقع مساء اليوم عند مفرق بلدة نيحا في قضاء زحلة.

وفي التفاصيل ان سيارة من نوع "هوندا" لون فضي تحمل اللوحة رقم 190046/و، يقودها محمد حسن الترك وبرفقته زوجته فايزة الجراح وثلاثة اطفال هم الشقيقان قصي وجواد الترك وبسام الجراح، اصطدمت بسيارة رباعية الدفع من نوع "سوزوكي فيتارا" لون أحمر تحمل اللوحة رقم 390732/ج، يقودها العريف في قوى الأمن الداخلي جورج كرباج، عند مفرق بلدة نيحا - زحلة. وقد أصيب الخمسة في السيارة الأولى ونقلوا إلى مستشفى رياق، كما أصيب سائق السيارة الثانية ونقل إلى مستشفى تل شيحا في زحلة.

وتنوعت الاصابات بين رضوض وكسور، ووصفت حالات الجرحى بالمستقرة.

يذكر ان حادث سير وقع قبل أسابيع على طريق أبلح- نيحا أدى الى سقوط 4 قتلى وجرحى.

وطنية
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