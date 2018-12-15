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احتفلت بلدية جديدة الجومة، بانارة أكبر شجرة ميلادية في عكار، يبلغ ارتفاعها 30 مترا، في الحديقة العامة عند مدخل البلدة، برعاية راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور وحضوره. كما حضر: ممثلة وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف كلير كفروني، النائب السابق نضال طعمة، رئيس اتحاد بلديات الجومة فادي بربر، عضو المكتب السياسي ل"التيار الوطني الحر" جيمي جبور، كاهنا الرعية الخوري جان طنوس والأب توفيق عبدالله، رئيس البلدية ايمن العبدالله وأعضاء المجلس البلدي، رؤساء بلديات ومخاتير وحشد كبير من أهالي البلدة.

بداية كانت صلاة ودعاء من المطران منصور مباركا الاحتفال ومهنئا الجميع بحلول عيد الميلاد المجيد. وسأل الله ان "يمن على الجميع بالصحة والعافية، وعلى البلد بالأمن والأمان، وان تحل الأعياد دائما في قلوب الجميع وعقولهم نعمة السيد المسيح".

ثم ألقى رئيس البلدية ايمن العبدالله كلمة شكر فيها منصور على "حضوره ومباركته ومشاركته في هذا الاحتفال الميلادي الذي أرادته البلدية مساحة فرح وحب وتسامح وسلام".

وهنأ العبدالله الجميع بعيد الميلاد، متطلعا لأن "يعمر الايمان والحب حياة الناس جميعا"، شاكرا باسم المجلس البلدي الحضور على مشاركتهم فرحة اللقاء، "وكل الذين تعبوا وعملوا على اتمام هذا الفرح العظيم بالميلاد المجيد".

بعد ذلك انيرت الشجرة وزينة العيد وسط ترانيم ميلادية، ثم قطع قالب حلوى بطول 14 مترا، على وقع المفرقعات والالعاب النارية.