living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أكبر شجرة ميلادية في عكار

15
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


احتفلت بلدية جديدة الجومة، بانارة أكبر شجرة ميلادية في عكار، يبلغ ارتفاعها 30 مترا، في الحديقة العامة عند مدخل البلدة، برعاية راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور وحضوره. كما حضر: ممثلة وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف كلير كفروني، النائب السابق نضال طعمة، رئيس اتحاد بلديات الجومة فادي بربر، عضو المكتب السياسي ل"التيار الوطني الحر" جيمي جبور، كاهنا الرعية الخوري جان طنوس والأب توفيق عبدالله، رئيس البلدية ايمن العبدالله وأعضاء المجلس البلدي، رؤساء بلديات ومخاتير وحشد كبير من أهالي البلدة.

بداية كانت صلاة ودعاء من المطران منصور مباركا الاحتفال ومهنئا الجميع بحلول عيد الميلاد المجيد. وسأل الله ان "يمن على الجميع بالصحة والعافية، وعلى البلد بالأمن والأمان، وان تحل الأعياد دائما في قلوب الجميع وعقولهم نعمة السيد المسيح".

ثم ألقى رئيس البلدية ايمن العبدالله كلمة شكر فيها منصور على "حضوره ومباركته ومشاركته في هذا الاحتفال الميلادي الذي أرادته البلدية مساحة فرح وحب وتسامح وسلام".

وهنأ العبدالله الجميع بعيد الميلاد، متطلعا لأن "يعمر الايمان والحب حياة الناس جميعا"، شاكرا باسم المجلس البلدي الحضور على مشاركتهم فرحة اللقاء، "وكل الذين تعبوا وعملوا على اتمام هذا الفرح العظيم بالميلاد المجيد".

بعد ذلك انيرت الشجرة وزينة العيد وسط ترانيم ميلادية، ثم قطع قالب حلوى بطول 14 مترا، على وقع المفرقعات والالعاب النارية.

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout