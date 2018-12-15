مقدمة OTV المسائية ليوم السبت: بأدوات الشرط تتم مقاربة الملف الحكومي

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حكومة الانجازات الموعودة تنتظر ازالة لوحات اللاآت والاشارات الحمراء لتسهيل التشكيل . حتى الساعة اللا اكثر من النعم . لا لحكومة مكبرة لا لحكومة مصغرة . لا لتوزير سنة 8 اذار لا لاستقبال النواب الستة لا للاعتراف بهم على طريقة لاآت مؤتمر الخرطوم الثلاث . الرئيس المكلف لا يرضى بتسللل سنة 8 اذار الى الحكومة كما ينقل عنه بعدما نجحوا في نيل حصة لا بأس بها من الشارع السني ولن يوقع على مرسوم حكومة فيها وزير من الستة وهذا موقف لا رجعة فيه ولا عودة عنه كما قال من لندن التي وللمفارقة ايضا بشر فيها الرئيس الملف بأن سباق الحكومة شارف على الانتهاء وهو في امتاره المئة الاخيرة من دون ان يكشف عن مصدر التفاؤل غير المستند الى وقائع ملموسة ولا عن معطيات الانفراج المكتوم غير المعلوم حتى الساعة .

بصيغة الاحجام وليس الاقدام واستعمال ادوات الشرط تتم مقاربة الملف الحكومي : اما يتراجع النواب الستة عن مطلبهم واما يتراجع الحريري عن رفض توزيرهم واما يرضى الرئيس عون بتوزيرهم من حصته . لكن الاكيد ان الحل ليس متوافرا حتى الساعة وثمة من يقول ان المسالة تخطت توزير احد النواب الستة او من يختارونه لتصبح مسألة توازنات قوى داخل مجلس الوزراء واستتباعا داخل المنظومة السياسية المنتظمة تحت سقف الطائف والمتطلعة لاحقا الى ما يخرق هذا السقف لرسم لوحة جديدة للفسيفساء اللبنانية تعلق على جدار الازمات المتناسلة في هذا البلد منذ انكسار العثمانيين وانتصار الفرنسيين منذ مئة عام .

اذا , الجميع متمسك بمواقفه , لا اختراق جديا حتى الساعة في الحائط السميك لازمة التشكيل ولا مؤشرات يمكن الركون اليها للقول ان بعد العسر يسرا . الشيء الاكيد ان الازمة الاقتصادية مستفحلة والناس في ضائقة كبيرة والاعياد التي ينتظرها الاطفال والاولاد تحولت مناسبات للحداد على شهداء ومرتعا للفساد الذي ينشط في طول البلاد وعرضها واستمراراالكساد الذي هو سمة الاعياد هذا العام .

وفي فرنسا انتقلت السترات الصفراء من المطالب الاجتماعية والحياتية الى الشروط السياسية والاوروبية . استقالة ايمانويل ماكرون والخروج من الاتحاد الاوروبي . في بريطانيا بريكست وفي فرنسا فريكست . السبت الاصفر الخامس على التوالي تحول تقليدا في العاصمة الفرنسية باريس ومدن اخرى . ماكرون يهتز ولا يسقط والمعارضة تنكفىء ولا تتراجع في وقت يعيش الرئيس الاميركي دونالد ترامب اسوأ ايامه وانحس اوقاته مع ادانة محاميه السابق مايكل كوهين بدفع رشاوى لشراء سكوت غانيتين كانتا فيما مضى محظيتين لدى ترامب ما يهدد ما تبقى من ولايته بالانهيار ام بالاقالة القسرية او الاستقالة الطوعية .