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بالصورة - مدينة صور تضيء شجرتها

15
DECEMBER
2018
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أضاءت بلدية صور شجرة الميلاد قرب ساحة العلم عند مدخل صور، في حضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال عناية عز الدين، رئيس بلدية صور حسن دبوق ونائبه صلاح صبراوي، قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" الجنرال ديوداتو ابانيارا، قائد الكتيبة الكورية في اليونيفيل الكولونيل سوك مو كوو، راعي أبرشية صور للموارنة المطران شكرالله نبيل الحاج، راعي أبرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل أبرص، ممثل راعي أبرشية صور للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري الأب نقولا باصيلا وقادة الكتائب الدولية المشاركة في "اليونيفيل" وحشد من الأهالي وطلاب المدارس.

أدت فرقة مدرسة قدموس عددا من المقطوعات الموسيقية والأغاني الميلادية، ثم توجه الحضور الى ساحة ميناء الصيادين وكاريتس حيث أضاؤوا زينة الميلاد في الشوارع والأحياء.

وألقى دبوق كلمة نوه فيها ب"العيش المشترك الذي تتمتع به المدينة"، آملا ان "يعم السلام العالم". وحنك مهنئا بالأعياد المجيدة.

بدوره أمل رئيس لجنة برتوكول بلدية صور وليد الطويل ان "يكون العيد عيد سلام وأمان على اللبنانيين"، شاكرا للقوات الدولية لا سيما الايطالية والكورية مشاركتهم اضاءة الشجرة والحفل، مؤكدا ان "صور هي مدينة التعايش والانفتاح، ها هي اليوم تلبس زينة العيد وهي مدينة يحتذى بها". كما شكر جميع الفاعليات المشاركة في النشاط الميلادي.

ثم اضيئت الشجرة التي تجاوز ارتفاعها 12 مترا.

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