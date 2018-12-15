مخزومي: سنشرف هندسيا بالتعاون مع بلدية بيروت لحل أزمة مجاري الرملة البيضاء

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اجتمع ممثلو رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي وهم المدير التنفيذي لشركة "إينويا الهندسية" وعضو مجلس إدارة مجموعة "المستقبل القابضة" المهندس عماد مخزومي، ورئيس شركة "المستقبل لصناعة الأنابيب" في لبنان أنطوان حبيب، والمهندس جورج عيسى، مع رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني وخبراء مجلس الإنماء والإعمار وشركة Seatec، وذلك استكمالا لموضوع فيضان الرملة البيضاء، ولتقديم الدراسات اللازمة لإتمام موضوع الهبة لحل أزمة المجاري التي قدمتها شركة "المستقبل" لصناعة الأنابيب وللمباشرة بتنفيذ المشروع.

وأعلن مخزومي في بيان، أن "الدراسة قدمت بالأرقام الدقيقة والمواصفات اللازمة للأنابيب، وتم تقديم العرض والتصاميم الهندسية". وقال: "تبين بحسب خبراء البلدية أن المطلوب وصلة إضافية إلى جانب ما قدمته المستقبل للأنابيب، وخصوصا أن المطلوب هو فصل مياه المجارير عن مياه الأمطار".

أضاف: "سنباشر العمل خلال أسابيع بالإشراف هندسيا على المشروع بشكل كامل وبالتعاون مع المتعهد التنفيذي من قبل البلدية، لا سيما أن لدينا حلولا سريعة وغير مكلفة".