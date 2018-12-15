إدكار طرابلسي: من لديه مشكلة مع الرئيس المكلف لا يحق له فتح معارك مع الآخرين وعلى الحريري إيجاد الحل

A + A -

أكد النائب الدكتور إدكار طرابلسي أن تكتل لبنان القوي لا يسعى وراء الثلث المعطل او الضامن نافيا ما تناوله بعض النواب او ما ذكره بعض الصحف في هذا الخصوص، وقال إن هذا مطلب للمعارضة ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو الضمانة لنا فضلا عما نتمايز به بتحالفاتنا مع مختلف الفرقاء التي هي ضمانة لنا ايضا ولسياستنا

وقال طرابلسي ردا على سؤال اننا نعرف جيدا مواقف حزب الله وكل شخص يحق له أن يتمثل ولكل طريقته في التعبير ، وأعتقد أن ما يجري برأي كثيرين يساهم في عرقلة تأليف الحكومة ولكنني لا أريد أن اوجه الاتهامات إطلاقا للثنائي الشيعي بالعرقلة، موضحا في الوقت نفسه أن من لديه مشكلة مع الرئيس المكلف سعد الحريري ليس من حقه أن يوجه السهام بإتجاه الوزير جبران باسيل وفتح معارك جانبية لنيل الحقوق

وشدد طرابلسي على اننا ننظر ونتعامل دائما بروح تفاؤلية مع أي ازمة وطنية ولا سيما تشكيل الحكومة العتيدة وهمنا ان تكون الحكومة لدى ولادتها منتجة وفاعلة ورهاننا دائما على النوايا الصادقة ونأمل مع عودة الرئيس الحريري المعني الاول بالتشكيل أن تتحلحل العقد ولا سيما بإتجاه نواب اللقاء التشاوري

وقال طرابلسي إننا مطالبون بتشكيل حكومة وعلينا المسؤولية الكبرى في هذا الخصوص محذرا في الوقت عينه مما تعيشه البلاد من ازمات إقتصادية وفساد مؤكدا ان عهد الرئيس عون حتى اليوم من أنجح العهود وما تم إنجازه حتى اليوم مهم جدا ورئيس الجمهورية حقق نحو 70 في المئة مما وعد به ولا سيما في السنتين الاوليين من عهده

ودعا طرابلسي إلى التفكير بعقلانية بمصالح البلاد والعباد والاسراع بتشكيل الحكومة والرئيس عون قدم كل تسهيل ومساعدة مع مختلف الفرقاء وعلى الرئيس المكلف إيجاد الحل