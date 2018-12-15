هكذا علّق السيّد على استشهاد رؤوف يزبك!

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غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “العريف الشهيد رؤوف يزبك، لا يتوقّع العسكري ولا يتمنى أن يُقْتَل على يد أهلِهِ، بل أن يستشهد دفاعاً عنهم بمواجهة عدو إسرائيلي أو إرهاب تكفيري. مع الأسف الشهيد يزبك قُتِل ظلماً حيثُ لا يتمنّى، إلى أهلنا الكرام بالمنطقة، كبارُنا تركوا تاريخاً مشرّفاً، واجبنا أن نحافظ عليه، لا تدميره.”



وتابع السيد “الجيش يقوم بواجبه ولا نزايد عليه وهو يواجه الحالات الشاذة. ونحن ندعو العقلاء في المنطقة ليكون لهم دورهم ومسؤولياتهم داخل عشائرهم وعائلاتهم إلى جانب الدور الأمني للجيش، هذه الدعوة تكمّل الأمن والجيش ولا تتعارض معه”.