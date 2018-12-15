ممثل قائد الجيش في تشييع الشهيد يزبك في نحلة: الجيش لن يسكت على استهدافه وسيبقى بالمرصاد لهؤلاء القتلة حتى ينالوا جزاءهم العادل

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شيع الجيش اللبناني وبلدة نحلة المجند الشهيد رؤوف حسن يزبك، في موكب مهيب تقدمه العميد خالد زيدان ممثلا وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزاف عون، النائب العميد الوليد سكرية، القاضي الشيخ مهدي اليحفوفي ممثلا رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام عبد الأمير قبلان، رئيس دائرة البقاع الثانية الرائد غياث زعيتر ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، النقيب ذو الفقار الديراني ممثلا المدير العام لامن الدولة اللواء إدوار صليبا، آمر فصيلة بعلبك النقيب حسن إبراهيم ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وفد من قيادة حركة "أمل" في إقليم البقاع برئاسة مصطفى السبلاني، وفد اللقاء التشاوري الوطني في البقاع، رؤساء بلديات ومخاتير، وفود من عائلات وعشائر المنطقة، وفعاليات دينية واجتماعية.

ووري الشهيد في الثرى في جبانة البلدة بعدما أدت له التحية ثلة من رفاق السلاح على وقع لحن الموتى الذي عزفته موسيقى الجيش اللبناني، وصلى على جثمانه الشيخ عباس يزبك.

وكان قد أقيم في حسينية نحلة احتفال تأبيني استهله المربي صبحي يزبك بكلمة رحب فيها بممثلي قيادة الجيش والأجهزة الأمنية. ودعا المحامي علي يزبك إلى "تطبيق العدالة بحق الجناة".

وتحدث عم الشهيد المختار علي حويشان يزبك مؤكدا "أن ما يحصل اليوم هو رسالة نريدها ان تصل الى المعنيين في أن منطقة بعلبك - الهرمل امام حالة يرثى لها، كما ونوجه رسالة الى كل مسؤول في الدولة من فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأن مطلبنا هو الأمن، وإن منطقتنا تريد الانماء وليس الاجرام والإرهاب، فكفانا حرمانا وفقرا وقلة فرص عمل، ولتنظروا الينا ايها المسؤولون بالعين الساهرة".

وأضاف: "نحن في خدمة الجميع، والشهيد هو لكل الناس، وليس لنا عدو إلا العدو الإسرائيلي، ورؤوف ابننا وإبنكم، وهو يستأهل هذا المأتم المهيب، خاصة بوجود ممثل قائد الجيش وممثلي قادة الأجهزة الأمنية والعلماء الأفاضل وهذه الوجوه الكريمة".

بدوره شقيق الشهيد حكمت يزبك قال: "تلقينا اتصالا من قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقد وعدنا بأن الحق سيأخذ مجراه، ونحن نقول باننا نفتخر في أن نكون اولاد هذه المؤسسة العسكرية، وشهيدنا وهو ابن هذه المنطقة الغالية استشهد وهو يدافع عن الوطن وعن المنطقة".

وتابع: "لن نسكت عن حق دماء أخينا، ولن نترك حقه علينا ولو بعد مئة عام، فالدم لا يذهب الا بالدم، ونأمل من اهلنا الشرفاء في عشيرة آل جعفر تسليم القتلى والاحتكام إلى العدالة".

زيدان

والقى العميد زيدان كلمة باسم الوزير الصراف وقائد الجيش فقال: "مرة جديدة يحط الاستشهاد رحاله في الجيش، ليرفع الى عالم المجد والخلود أحد جنوده الأبطال الميامين الذين كانوا عند وعدهم وقسمهم للدفاع عن لبنان، وحماية ابنائه حتى آخر قطرة من دمائهم الذكية الطاهرة. ومرة اخرى تضيف بلدة نحلة الى سجلها الوطني المشرق والى قافلة شهدائها الابرار الذين سقطوا على درب الشرف والتضحية والوفاء واحدا من خيرة شبابها وخيرة عائلاتها الكريمة".

وتابع: "لقد كان شهيدنا الغالي رؤوف يؤدي واجبه العسكري بكل تفان واخلاص، فإذا بأيادي الظلام والاجرام تصوب رصاصات الغدر لتصيبه مع رفاقه ويرتفع على إثرها شهيدا بطلا تنحني له الهامات والقامات. لكن الجيش كعادته لن يسكت على استهدافه وسيبقى بالمرصاد لهؤلاء القتلة حتى توقيفهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، تماما كما سيستمر في تنفيذ العمليات الأمنية الاستباقية لملاحقة عصابات الجريمة التي تمارس الخطف والسرقة والقتل وتجارة المخدرات وتسعى إلى بث سمومها بين المواطنين".

وأردف: "شهيدنا الغالي رؤوف، نودعك اليوم أهلا وأصدقاء إلى مثواك الاخير، لكن خصالك الحميدة ومآثرك البطولية ستبقى محفورة في قلوبنا وعقولنا، فنم قرير العين حيث أنت في عالم الخلود، لأن جيشك لن ينساك ولن ينسى عائلتك ابدا، ويعدك أنها ستبقى أمانة في وجداننا وعقولنا".

وتوجه باسم الصراف وعون من ذوي الشهيد ورفاقه وأصدقائه بأحر التعازي وعميق المواساة، سائلا الله عز وجل "أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ويمن على الأهل بنعمة الصبر والسلوان".

وتلا نبذة عن حياة الشهيد يزبك، مشيرا الى أنه "من مواليد نحلة 12/2/1997 مددت خدماته في الجيش اعتبارا من 7/5/2015، حائز على تنويه وتهنئة العماد قائد الجيش مرتان، من عداد لواء المشاة السادس -الكتيبة 61، حائز على تهنئة وزير الداخلية والبلديات مرة واحدة، حائز على تهنئة قائد الكتيبة مرة واحدة، عازب، استشهد بتاريخ 14/12/2018 أثناء قيامه بواجبه في محلة الشراونة".