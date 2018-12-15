لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ‏باستضافة مجلس شركات الطيران العالمية

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ضمن اجتماع الهيئة العامة لمجلس شركات الطيران العالمية الذي يرأسه مروان الهبر حضرت لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي يرأسها وديع كنعان للبحث في آلية تتشارك فيها شركات الطيران العالمية مع القطاع الخاص لتنشيط السياحة اللبنانية.

‏عبر الهبر عن الاستعداد للقيام باكثر ما يمكن لانخراط شركات الطيران العالمية في تحفيز السياحة، باستقدام شركات السياحة والسفر العالمية على نفقة شركات الطيران إلى لبنان.

وبدورها تقوم لجنة السياحة بالتنسيق مع القطاع الخاص وإدارة هذه المبادرة ووضعها ضمن fam trip بهدف إنجاحها خصوصاً على صعيد ابراز هوية لبنان السياحية ضمن السياسة السياحية ولتعزيز قيمته التنافسية العالمية من خلال رزم سياحية مهدفة.