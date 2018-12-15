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التيّار الوطنيّ الحرّ في المكسيك يحتفل بميلاد السيد المسيح

15
DECEMBER
2018
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بمناسبة عيد الميلاد المجيد أعاده الرب على الجميع بالخير والبركة، وعلى وطننا الحبيب لبنان بالسلام، وبمسعى من هيئة التيار الوطني الحر وبمشاركة الجالية والفعاليات اللبنانية في المكسيك أقيم حفل عشاء في قاعة كنيسة سيدة لبنان وذلك نهار الخميس الواقع في ١٣ كانون الأول ،هذا وقد حضر الحفل،سعادة السفير سامي نمير، المطران جورج ابي يونس ، رئيس النادي البناني السيد أيوب سفر والأباء كابي نصار و يعقوب بدوي، عضو المجلس الوطني عن اميريكا اللاتينية موسى مخيبر

وشاركت هيئة التيار ممثلة بالمنسق أدي سليم ، والاعضاء ليليان عبدالمسيح، الين قاصوف، سلطانة زغيب ، رين علم ، ماري شلهوب ،سيمون حديد ، جورج انطون،


وقد ألقيت كلمة لمنسق التيار في المكسيك شدد فيها على أهمية تواصل ابناء الجالية الواحدة فيما بينهم لما له من منفعة على لبناني الاغتراب بشكل عام و بلدهم الأم بشكل خاص.


كما القى كلمة مسؤول العلاقات العامة سيمون حديد مرحبا بالحضور و منوّها بالعلاقات الأخوية بين ابناء الجالية الواحدة.


الحفل تميز بالمشاركة الكثيفة والمتنوعة لابناء الجالية وقد تم توزيع جوائز قيمةمن بينها بطاقتي سفر إلى لبنان,،ميلاد مجيدوعام سعيد ولبنان

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