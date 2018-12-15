living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في لبنان - لم يُعط زوجته مالا.. فطعنته بالسكين!

15
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا قرارا بإيجاب محاكمة المدعى عليها ليلى.ع.ع (لبنانية - مواليد 1965) لإقدامها على طعن زوجها بسكين مطبخ في بطنه ما تسبب بإحداث خرق لحجاب البطن وجرح من الجهة اليمنى للكبد وآخر في الإمعاء الدقيق، بحسب تقرير الطبيب الشرعي، ما إستدعى نقله الى المستشفى لإجراء عملية ترميم الكبد ووقف النزيف الدموي.
 
وقد أحيلت المدعى عليها بعد الظن بها بجنحة المادة 555 عقوبات أمام القاضي المنفرد الجزائي في شحيم للمحاكمة، كما تقرر تدريكها الرسوم والنفقات كافة وإعادة الأوراق الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لإيداعها مرجعها.
 
وكانت المدعى عليها قد أقدمت على طعن زوجها على خلفية فتور في العلاقة بينهما ولإعتقاد الزوج بأن زوجته غير قادرة على الإنجاب، ثم تطورت الأمور الى تلاسن وأحيانا الى وتضارب بينهما، ويوم الحادثة تشاجرت معه على خلفية عدم إعطائها مالا لشراء أغراض لزوم المنزل فأقدمت على طعنه بسكين كانت تستعمله لتحضير الطعام في المطبخ، وقد نفى القرار القضائي وجود دليل للظن عن نية المدعى عليها قتل زوجها عمدا، واعتبر بأن فعلتها تدخل في الجنحة المنصوص عنها في المادة 555 عقوبات. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout