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الطقس سيتحول بدءاً من هذا اليوم.. برق ورعد وأمطار

15
DECEMBER
2018
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول خلال الليل إلى غائم مع تساقط لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وجاء في النشرة الآتي:. 
 
- الحال العامة: طقس مستقر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول تدريجا إلى متقلب بدءا من ليل الأحد.
 
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح خاصة في شمال وجنوب البلاد. 
 
الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول خلال الليل إلى غائم مع تساقط لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة كما يتشكل الضباب على المرتفعات. 
 
الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة مصحوبة ببرق ورعد أحيانا، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 24 درجة، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة، في الأرز من 2 الى 12 درجة، على الساحل من 6 الى 19 درجة. 
 
- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية وشمالية شرقية، سرعتها بين 10 و40 كلم/س. 
 
- الانقشاع: جيد.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و60 %.
 
- حال البحر: مائج حرارة سطح الماء:21°م. 
 
- الضغط الجوي: 1023 HPA أي ما يعادل: 767 ملم زئبق. 
 
- ساعة شروق الشمس: 36:06 ساعة غروب الشمس: 31:16 
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