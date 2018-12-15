بالصور - هيئة قضاء زحلة في التيار نظمت مسرحية توعوية شارك فيها حوالي الـ500 طفل

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حوالى ٥٠٠ طفل من زحلة والجوار لبوا دعوة هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر لحضور مسرحية Happy Birthday Lolita على مسرح الكلية الشرقية في حضور النائب سليم عون والوزير السابق كابي ليون ومنسقة الهيئة جيهان جبور واعضاء الهيئة وعدد من اعضاء مجلس القضاء في التيار.

الاطفال تفاعلوا بشكل لافت مع لوليتا واصدقاؤها الذين اضفوا اجواء مرحة من خلال المسرحية التي حملت رسائل توعوية مهمة عن البيئة واهمية المحبة التي تستطيع التغلب على الشر.

غنوا، رقصوا واحتفلوا مع بابا نويل بالعيد حيث وزع عليهم الهدايا .

جبور التي رحبت بالحضور تمنت ان يكون العيد مباركا على الجميع وشكرت الجميع على حضورهم.

هيئة قضاء زحلة في التيار