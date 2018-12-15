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باسيل من مطرانية عكار: لنا ملء الثقة بنواب التكتل للعمل والانتاجية

15
DECEMBER
2018
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شكلت الزيارة التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى عكار للمشاركة في احتفال بمناسبة عيد الميلاد الذي نظمته هيئة "التيار الوطني الحر" في عكار، مناسبة للتطرق لشؤون محافظة عكار وحاجاتها الانمائية، وتقييم واقعها.
 
استهل باسيل الزيارة بلقاء في دار مطرانية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس في الشيخ طابا - عكار، حيث كان في استقباله راعي ابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور، بحضور النائبين اسعد درغام ومصطفى علي حسين، مطران الارجنتين يعقوب الخوري، رئيس اتحاد بلديات الجومة فادي بربر، رجل الأعمال محمود حدارة، وعدد من الكهنة ورؤساء البلديات.
 
وشدد باسيل على "أن لدى التكتل نائبين في عكار يتابعان الحاجات والمطالب الانمائية، مثنيا على الدور الهام الذي يقوم به النائب أسعد درغام في تأمين الدعم اللازم لاقرار المراسيم المتعلقة بعدد من المشاريع الحيوية في المحافظة، وتحديدا الجامعة اللبنانية، والمستشفى العسكري الذي أخذ درغام على عاتقه إنشائها عبد دعم الجهات المانحة من دون تكبيد الدولة اللبنانية أي كلفة".
 
واشار باسيل الى ضرورة إيلاء القطاع الزراعي الاهتمام الكافي، خصوصا أن عكار منطقة زراعية، مؤكدا "أن التيار أعد خطة لدعم الزراعة، وبامكان النائب درغام متابعة هذا الموضوع عبر علاقاته في بلاد الاغتراب وتحديدا في كندا لتأمين الدعم لتصريف الانتاج العكاري وفق المواصفات المطلوبة".
 
وأضاف: إن المطلوب تحقيق انتاجية، وبوجود نائبين للتكتل لن نقبل بالبكاء والشكوى بل بالعمل، ولنا ملء الثقة بهمة النائبين درغام وحسين.
وتابع: "من المؤلم أن تتحمل عكار وزر الأزمة السورية من دون أن تتمكن من أن تكون شريكة في إعادة الاعمار، لافتا الى أننا نتطلع الى مطار القليعات وسكة الحديد وتطوير المرفأ".
 
من جهته أكد المطران منصور على ضرورة تظافر الجهود لتحقيق إنماء المنطقة وسعادة اهلها، مؤكدا "أن عكار بحاجة للكثير وقدم منصور للوزير باسيل لوحة تذكارية للسيد المسيح منقذا القديس بطرس، على أمل أن يتمكن العهد من إنقاذ البلد واحلال السلام".
 
وشارك باسيل في حفل توزيع الهدايا للأطفال في المدرسة الوطنية الارثوذكسية في الشيخطابا، وأكد أن هذه مناسبة عزيزة ونتطلع لأن نوفر للاطفال مستقبلا افضل، مؤكدا ان "عكار دائما في فكرنا والعيد من دون عكار يبقى ناقصا".
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