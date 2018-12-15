"لابورا" تدعم استراتيجية هيئة التفتيش المركزي وتؤكّد وضع امكانيّاتها في تصرّف هذه الخطّة

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ان ما أعلنه رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في مؤتمره الصحفي، أمس، عن استراتيجية العمل الرقابي لعام 2019 يشكّل نقلة نوعية في مكافحة الفساد.

ودعما لهذه الاستراتيجية في المراقبة وبالتالي المحاسبة لأهم مرجعية في الإدارة العامّة تؤكّد مؤسسة "لابورا" الآتي:

1- تأييد هذه الخطّة الاستراتيجية لمكافحة الفساد في الادارة العامّة، التي بدأتها "لابورا" منذ تأسيسها، مع التمني على رئيس هيئة التفتيش المركزي تنفيذها قولاً وفعلاً لأنّ ذلك يشكّل المدماك الأساسي في بناء الدولة العادلة التي من أسس قيامها مهامها خدمة المواطن.

2- ان هذا الوعد الصادر عن القاضي عطية، المشهود له بالنزاهة والشفافية والموضوعية والحيادية، يشكّل الأمل الباقي للبنانيين التواقين الى قيام دولة المواطنة والخدمة، دولة الإدارة النزيهة، دولة الحق والقانون.

3- دعوة السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي مقدّمها رئيس الجمهورية، وكذلك السلطة الرابعة أي الاعلام، الى تقديم الدعم الكامل لهذه الاستراتيجية، ان بالتشريع أو التنفيذ او الاحكام المطلوبة، كي يتمكن التفتيش المركزي والسلطات الرقابية الأخرى من تنفيذ مهامها بنجاح وعدالة وشفافية، وعدم السماح للفاسدين بالتّلطي تحت عباءة أي مسؤول أو مرجع سياسي أو ديني.

4- تضع "لابورا" جميع امكانيّاتها في تصرّف هذه الخطّة، ان لجهة المعلومات او الإحصاءات التي تملك عن الفساد وان لجهة كشف مكامن هذا الفساد، والتي قامت بجمعها ومتابعتها منذ أكثر من عشر سنوات لدعم هذا الهدف وقد زوّدت المسؤولين والاعلاميين بالعديد منها.

إنّ "لابورا" التي ترى بارقة امل في قيام دولة الحق والقانون، تتمنى نجاح هذه الخطة الاستراتيجية للتفتيش المركزي لأنّ نجاحها يمنع كفر اللبنانيين بالدولة ومسؤوليها.