بالصور - انطلاق موكب الشهيد العريف في الجيش رؤوف يزبك إلى بلدته نحلة

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انطلق موكب العريف في الجيش اللبناني الشهيد رؤوف يزبك الذي توفي متأثراً بجروحه التي اصيب بها في حي الشراونة في بعلبك، من امام مستشفى دار الامل الجامعي في دورس حيث جرى تسليم جثمانه بحضور ممثل قائد الجيش اللبناني العميد حمد حيدر، الى بلدته نحلة.

وقد عزفت ثلة من موسيقى الجيش نشيد الموت قبل ان يتحرك موكب اهالي بلدة نحلة الذي تسلم الشهيد باتجاه البلدة لاقامة مراسم التشييع بحضور ممثل قائد وزير الدفاع وممثل قائد الجيش العميد خالد زيدان.

وفي المقابل نظم محتجون وقفة تضامنية مع الجيش اللبناني عند دوار دورس حيث قطع الطريق الدولي لبعض الوقت.