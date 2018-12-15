أرسلان: مدّعي عام التمييز يتحمّل مسؤولية ما حصل في الجاهلية

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غرّد رئيس كتلة ضمانة الجبل الأمير طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" فقال: "عذراً من اللواء عماد عثمان ومن العميد خالد حمود، فبعد أن علمت بحلقة مرسيل غانم الأخيرة، أن المذكّرة القضائية كانت مذكّرة إحضار وليست مذكّرة تبليغ للأستاذ وئام وهاب وبالتالي يتحمل كل المسؤولية مدعي عام التمييز الذي بات يشتغل سياسة بامتياز وليس قانون، تماماً كما فعل بموضوع الشويفات".

وأضاف أرسلان: "كما يتحمّل المسؤولية السياسيّة كل من غطّى وأعطى الأمر باقتحام بلدة الأبطال الجاهلية وهم مسؤولون مباشرون عن كل قطرة دم من دماء الشهيد المقدام محمد أبو دياب ابن الرمز أمين أبو دياب، ولن نكف عن كشف كل الحقائق التي حصلت في بلدة الجاهلية".