اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 15-12-2018

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الجمهورية

يبدي أحد المراجع إستغرابه من طروحات في الإعالم حول صيغ حكومية جديدة في حين إن الأشخاص المعنيين بالتأليف لم يفاتحونه بهذه الصيغ.

تقصد رئيس حزب الظهور بمظهر الوسطي في حين إن خصومه قالوا إنه وسطي في الشكل وما يزال طرفاً أساسياً في المضمون.



البناء

كواليس

قالت مصادر يمنية إنّ الشهور الثلاثة القادمة سترسم مستقبل اليمن بين هدنة تتولى خلالها إدارات محلية عسكرية ومالية تولي مناطق السيطرة لأمد طويل تجري خلاله جولات تفاوض متقطعة وشراكة للأمم المتحدة في تطبيق شروط الهدنة وتنظيم المصالح المشتركة وبين فتح الباب لحلّ سياسي ينتهي بانتخابات شاملة وانسحاب القوات الأجنبية من اليمن، وقالت المصادر إنّ التوجه الأميركي يبدو راجحاً لحساب الخيار الأول.

اللواء

غمز

يُقلّل قيادي وسطي من ظاهرة مستجدة في الجبل، لكنه يدعو لأخذ الحيطة والترقب!..

لغز

فوجئت مجموعة سفراء، تسنى لها زيارة الجنوب العام الماضي، وقبل أسابيع من هذه السنة، برسوخ الهدوء على طول الحدود الجنوبية.

همس

توقفت مصادر سياسية في 8 آذار عند تكرار زيارات مرجع روحي إلى مرجع رسمي، في محاولة لمعرفة ليس حجم التنسيق، بل طبيعة المواضيع الخطيرة.