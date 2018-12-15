عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 15-12-2018

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الاخبار

‫هديّة جديدة للمصارف

«موديز»: نظرتنا للبنان سلبية في انتظار «تأليف حكومة»

الجمهورية

عون: أصبحنا أمام خطر وجودي

المشاورات انتهت بطبخة بحص: عون قلق وبري غاضب والحريري متمسك بلاءاته

جعجع لـ "الجمهورية": "ما حدا بيسترجي يستغني عن الحريري"

البناء

خريطة طريق حكومية: استقبال الحريري اللقاء التشاوري تقديم اللقاء لائحة أسماء

اختيار رئيس الجمهورية لاسم من غير النواب المقعد الوزراي من حصة الرئيس

معاريف وميدل إيست آي: محمد بن سلمان مستعد لقمة مع ترامب ونتنياهو وينتظر جوابهما

اللواء

موفد رئاسي روسي يَخترق جمود الإنتظار الحكومي الأسبوع المقبل

المستقبل

مصادر مطّلعة أكدت أن عون لم يطالب بالثلث المعطّل

الراعي من بعبدا: رئيس الجمهورية بحاجة إلى شعبه لكي يحكم



