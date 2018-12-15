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هي كمية الكاكاو ومشتقاته التي استوردها لبنان العام الماضي، بقيمة 88 مليوناً و331 ألف دولار، وفق أرقام مديرية الجمارك اللبنانية. وفي المُقابل، صدّر لبنان في الفترة نفسها 3648 طناً من الكاكاو ومشتقاته بقيمة 37 مليوناً و316 ألف دولار. وتُعدّ بلجيكا وبيرو أبرز البلدان التي يستورد لبنان منها حبوب الكاكاو وكساراتها. أمّا على صعيد عجينة الكاكاو، فتتصدّر غانا لائحة الدول المُصدّرة. إذ استورد لبنان منها 189 طناً بقيمة 613 ألف دولار، تليها هولندا (137 طناً بقيمة 567 ألف دولار)، ثم اسبانيا (118 طنّاً بقيمة 414 ألف دولار).