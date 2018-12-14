كنعان: تأييد وتثمين في لندن للتشريعات المالية والاصلاحات النيابية والتشديد على حكومة اولويتها الاصلاح

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أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "اننا لمسنا في لندن تجديد المجتمع الدولي التزاماته التي كان قد اعلنها بباريس في سيدر ومنها التوظيف بـ11 مليار دولار"، وقال في حديث للmtv : "هناك هبة بريطانية لاصلاح الادارة بقيمة 30 مليون استرليني

اضاف "المجتمع الدولي متحمس ومقتنع اكثر منا بدور لبنان وقدرته والمطلوب من بعض الاطراف السياسيين ان يقتنعوا بهذا الدور".

واشار كنعان الى ان "هناك تأييداً وتثميناً في لندن للتشريعات المالية والاصلاحات التي قررها المجلس النيابي والتشديد على حكومة تقوم بالاصلاحات المطلوبة كأولوية".