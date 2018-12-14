A + A -

مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

الجيش يقدم شهيداً جديداً على مذبح الوطن، وبعض السياسيين عاجزون عن تقديم ولو تنازل واحد لتخرج البلاد من الأزمة، ويتم تشكيل الحكومة.

باختصار، هكذا بدا المشهد اللبناني اليوم، على تناقضه العميق بين قمِّة الشرف والتضحية والوفاء من جهة، وقعر الأنانية والانحطاط وتقديم المصلحة الفئوية على العامة من جهة أخرى.

ففيما يواصل رئيس الجمهورية بذل المساعي لبلوغ الحل، يتمترس البعض خلف مواقف محددة، رافضاً حتى اللحظة ولوج باب الحوار من منطلق البحث عن حلول، لا تثبيت المماطلة والعرقلة.

لكن، اذا كانت ممارسات بعض السياسيين لا ترتقي إلى مستوى تضحيات الجيش، فنهج بعض الوزارات لا يزال يشكل علامة مضيئة، وفي هذا الاطار، يسجل لوزارة الاقتصاد والتجارة، تصميمها على متابعة ملف العدادات حتى النهاية، حيث تمت اليوم مصادرة عدد من المولدات في صيدا، بعد الحدت وبلونة والليلكي وبعلبك وطرابلس وعشرات المدن والبلدات والقرى، حيث استشرت المخالفات، بعيداً من أي تردد أو تمييز.