living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كلمات مؤثرة من والدي الشهيد رؤوف يزبك

14
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تتقبل عائلة آل يزبك التعازي في حسينية بلدة نحلة باستشهاد ابنها المجند الشهيد رؤوف حسن يزبك الذي استشهد ليل أمس خلال الاعتداء المسلح على الجيش في حي الشراونة في بعلبك.

 

وتحدث والد الشهيد أمام المعزين، فقال: "ولدي قدم دمه فداء للوطن وسنكمل طريقه، لأن الجيش هو سياج الوطن" .


بدوره، عم الشهيد المختار علي حويشان يزبك، قال: "صدمنا اليوم بخبر استشهاد رؤوف، ولسنا نادمين على استشهاده في سبيل الوطن، لكن في مقابل هذه التضحية، نأمل من دولتنا الكريمة والمسؤولين النظر الى هذا الشعب، وخيرة شبابنا تهدر دماؤهم، ونحن سنلبي طلب قيادة الجيش التروي والهدوء واعطاءها فرصة للاقتصاص من الجناة، ولن نسكت عن حقنا، ونأسف لما يحصل بين الفينة والأخرى من احداث امنية سببها قلة قليلة من الخارجين على القانون، والمطلوب من الدولة والمسؤولين اتخاذ قرار في هذا الشان".


أما والدة الشهيد، فقالت: "دم ابني برقبة كل المسؤولين وهو سقط شهيدا، وانا التي خسرته وليس أحد سواي، وقد سهرت على تربيته وقدمته لخدمة الوطن، لكن على الدولة والجيش ان يقوما بواجبهما".


وصدر بيان باسم العائلة جاء فيه: "بناء على الحادثة الأليمة التي حصلت ليل 13- 14 كانون الأول 2018، نستنكر أشد الأستنكار الأعتداء السافر والهمجي على حامي الشرعية الجيش اللبناني من قبل بعض الوحوش البشرية الخالية من أي أخلاق ومبادئ ومن أبسط المشاعر الانسانية والوطنية".


وأضاف: "نطالب الجيش ولي دم الشهيد رؤوف يزبك ورفاقه القيام بدوره كاملا وبالضرب بيد من حديد لتوقيف هذه العصابة التى تتلطى تحت اسم شريف ما يسمى بالعشيرة، كذلك نطالبه ببسط الأمن والأمان لا بسط المرحلة الضبابية وعودة شريعة الغاب. ولغاية الآن، نعتبر أن لهذا الشهيد حقا مقدسا لدى هذه الدولة، ونحتسبه شهيدا إن قامت الدولة بدورها كاملا ليعود الأمن والطمأنينة إلى هذه المنطقة العزيزة، ولكن ان تخاذلت عن هذا الدور فنحن أولياء الدم ونحن أصحاب الحق ولا نقبل بموت رخيص لزهرة من شبابنا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout