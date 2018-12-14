living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ضاهر ردا على توقيف صاحب معمل ميموزا: أهكذا تحافظون على قطاع الصناعة وعلى فرص العمل؟

14
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سأل النائب ميشال ضاهر المعنيين في السياسة والقضاء في بيان اليوم، اثر توقيف صاحب معمل "ميموزا" ورئيس بلدية قاع الريم وسام التنوري عصر اليوم: "أبهكذا إجراءات عشية الأعياد المجيدة تحافظون على قطاع الصناعة اللبنانية الصامد في ظل كل هذه الأزمة الخانقة، وتحمون العمال وفرص العمل، وتنقذون الوطن والبيئة من التلوث؟.

 

وأضاف: "هناك المئات من المجرمين والمرتكبين في كل القطاعات، يسرحون ويمرحون لم يتم الإلتفات إليهم، فلماذا هذا التعسف في حق رئيس بلدية منتخب خاصة وأن المعمل أقفل، فهل المطلوب تصحيح الخطأ المحتمل أم إذلال الناس بهذه الطريقة؟.

 

ودعا "السلطات القضائية إلى اعتماد عقوبات "ذكية" لا تستهدف العمال في حال ثبوت التهمة على التنوري أو أي شخص قد يكون ارتكب هذا العمل"، طارحا "بدائل من بينها فرض غرامات مالية كبيرة بدلا من الإقفال، أو إقفال القسم الذي قد يكون تسربت منه المادة الملوثة في حال ثبوت التهمة على معمل "ميموزا".

 

وطرح أسئلة عن "خلفيات هذه الحملة المستجدة اليوم على قطاع الصناعة وخاصة في البقاع"، مشددا في الوقت نفسه على "التزام القوانين ومنع التلوث والإضرار بالبيئة، خاصة في ظل عدم توفير أجهزة الوزارات المعنية قنوات للصرف الصناعي".

 

وطالب ضاهر "الدولة والسلطات المعنية بتوفير كل سبل الدعم لقطاع الصناعة بدلا من استهدافه، والتأثير سلبا على مصير مئات العائلات في ظل هذه القرارات القاسية التي تم اتخاذها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout