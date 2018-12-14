مصادرة 8 مولدات كهربائية مخالفة في صيدا

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تم مصادرة 8 مولدات كهربائية تعود لصاحبها خ. ح. حيث قام مندوبو وزارة الاقتصاد وبمؤازرة قوة من مكتب صيدا في المديرية الإقليمية لأمن الدولة في الجنوب بإمرة الرائد إيلي وهبة بمصادرة المولدات الثمانية والموزعة في وسط المدينة التجاري بحضور محاميه سامر حداد وممثل بلدية صيدا زياد حكواتي ومستشار رئيس البلدية محمد السيد وعدد من اصحاب المولدات.

من جهته، دعا رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي أصحاب المولدات الكهربائية في صيدا ومنطقتها “للالتزام بقراري وزارتي الإقتصاد والطاقة لجهة تركيب العدادات والتقيد بالتسعيرة الشهرية”، مؤكدا بأن “بلدية صيدا يهمها أن يأخذ المواطن حقه وكذلك أصحاب المولدات وأنها حريصة على أن لا يظلم المواطن وأيضا أصحاب المولدات”.



جاء ذلك عقب استقبال السعودي، لجنة مكلفة بموجب قرار قضائي بمصادرة مجموعة من المولدات الكهربائية (8 مولدات) في سوق صيدا التجاري التي لم يلتزم صاحبها بالقرارات الرسمية الصادرة عن وزارتي الاقتصاد والطاقة والداعية لتركيب العدادات والتقيد بالتسعيرة الشهرية، حيث تم تكليف اللجنة بتسليم المولدات إلى البلدية من أجل تشغيلها بانتظار تسوية وضعها من قبل صاحبها”.

وأعرب السعودي عن أمله في أن “يتقيد صاحب المولدات بالقرارات الرسمية من أجل حل هذا الموضوع”، لافتا إلى أن “هناك العديد من أصحاب المولدات في صيدا إلتزموا بقرارات وزارتي الاقتصاد والطاقة وقاموا بتركيب العدادات وتطبيق التسعيرة الشهرية”.