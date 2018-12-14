باسيل زار مطرانية عكار للروم الارثوذكس

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زار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل دار مطرانية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس في الشيخ طابا - عكار، حيث كان في استقباله راعي ابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور، في حضور النائبين اسعد درغام ومصطفى علي حسين، مطران الارجنتين المسام حديثا يعقوب الخوري، الاب ميشال بردقان ممثلا المطران ادوار ضاهر راعي ابرشية طرابلس وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك، الاب فيليب الخوري ممثلا المطران جورج بو جودة رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية، وعدد من رؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء البلديات وكهنة.

وكان بحث في الشؤون الوطنية العامة وشؤون عكار وشجونها والمشاريع الانمائية التي تستحقها على أكثر من صعيد.

ورحب منصور بباسيل، شارحا اوضاع عكار والحرمان الواقع عليها وسائلا الله "ان تتضافر جهود المخلصين لتحقيق نماء هذه المنطقة وسعادة اهلها".

وحمل باسيل تحياته الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسلما إياه لوحة للسيد المسيح منقذا القديس بطرس.

وشكر باسيل لمنصور عاطفته، وقال: "نحن نحس بمحبتكم وعاطفتكم ونحرص عند زيارتنا لهذه المنطقة ان نزوركم، وفي مناسبة الاعياد نفرح معكم وبفرحكم مع اهلنا في عكار التي نكن لأهلها كل الحب".