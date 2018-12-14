بالفيديو - سوا رح نحقّق تيليتون 2018 ونخلّي كل بيت يحس بالعيد

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يقوم فريق جمعية #سطوح_بيروت بمناسبة الاعياد المجيدة للسنة السادسة على التوالي مع داليا داغر بتنظيم Telethon سنوي يعود ريعه لحالات مرضية ومساعدات مادية لعائلات وأشخاص بحاجة ماسة للمساعدة، ويبث ال Telethon مباشرةً على الهواء بتاريخ 23/12/2018 عبر شاشة الOTV

وكما عادتنا يشاركنا فيه ضيوف من مختلف التيارات السياسية والحزبية والدينية، وشخصيات من المجتمع الفني والاعلامي ورجال أعمال سيتعاونون في جمع التبرعات من #سطوحبيروت للحالات المطروحة من أغلب المناطق اللبنانية، #كرمال_كلنا_نعيّد

الحالات المطلوب مساعدتها حتى الآن (اذ يجري تصوير حالات اضافية) هي التالية:

الحالة الأولى:

الإسم: جيلبير جوزيف ابو حمد من البقاع الغربي- صغبين

زوجته: ليلاند عبد الرحمن

اولاده: جوزيف(١٤ عام) جاد(١٠سنوات)في الصف الثاني ابتدائي(الرسمية الثانية قي النبعة)

يعيش جيلبير في منزل يرثى لحالته في برج حمود، غير مطابق لشروط العيش الكريم برفقة عائلته، يعمل بائع قهوة ومدخوله اليومي لا يكفي له وحده.

يعاني من حالة معيشية صعبة، ولديه ديون كثيرة، وهو بحاجة ل 5 عمليات في عينه.

حالتهم مزرية ويفتقدون لأدنى مستلزمات الحياة. (تأمين منزل استشفاء ومدخول شهري ثابت ومدارس)

الحالة الثانية:

الإسم: الأخوة كيفورك و ميرانك كينجيان (٤٣عام) و (٥٢ عام)

يعيشان الأخوة كينجيان في غرفة تحت درج احدى الأبنية في برج حمود، غير مطابقة لسلامة العيش الكريم.

لا يعملان لأنهما مصابان بأمراض مزمنة، يجدون انفسهم احيانا غير قادرين على شراء الدواء للمعالجة، او حتى الطعام، لذا يأكلون من الأطباق التي يقدمها لهم الصليب الأحمر او بعض الجيران واصحاب المحال التجارية في المنطقة. هم في امس الحاجة الى مكان يسكنون فيه ومعاش شهري ثابت.

الحالة الثالثة:

حالة السيدة وفاء حمسيان والسيد أغوب مانوكيان

تعيش السيدة وفاء حمسيان والسيد أغوب مانوكيان في منطقة الكرنتينا، بالقرب من مكب النفايات، في أسوأ ظروف معيشية. المنطقة ملوثة من مخلفات القمامة. الغرفة التي يعيشون فيها مصنوعة من طبقات من Eternit وهي مادة مسرطنة جدا.

يعمل السيد أغوب كصياد ، و دخله منخفضاً للغاية. في الوقت الحالي، أعطته الدولة اشعارا بإخلاء منزله، حيث يخططون لهدم الغرف الصغيرة التي بناها الصيادون في المنطقة من التنك.

إنهم يبحثون عن منزل صغير للعيش فيه ومعاش شهري أو وظيفة.

الحالة الرابعة:

حالة السيد الياس رومية

يعيش السيد إلياس رومية في منطقة الكرتنينا قرب مكب النفايات المنطقة الملوثة وعليه أن يخلي منزله الذي لا يصلح ليكون مكان للسكن أصلا.

هو غير متزوج ولديه أخ من ذوي الإحتياجات الخاصة، ولا يمكنه تقديم أي دعم له. يعمل كصياد، ويحصل على دخل منخفض للغاية.

الحالة الخامسة:

الاسم: السيد مارديروس تيرزيان وأسرته

تعيش العائلة في غرفة نوم صغيرة ، مطبخ صغير وحمام مع ابنهما البالغ من العمر 17 عامًا في برج حمود.

السيد مارديروس يعاني من مرض السكري، لا يعمل

زوجته السيدة ماريا تعمل كسيدة تنظيف في بنك مجاور في الحي الذي تقيم فيه، وتكسب 150 دولارًا في الشهر. وتعتني بوالديها اللذين يعيشان في نفس المبنى معها. والدتها ضريرة.

ابنهما يبلغ من العمر 7 سنوات لا يتعلّم، وهو حاليا عاطل عن العمل بسبب تعرّضه لحادث سير.

لم تدفع العائلة إيجار منزلها لأكثر من عام.

بحاجة لمنزل يأويهم ولمعاش شهري يأمن لهم المأكل والدواء.

الحالة السادسة: من خربة سلم – جنوب سكان الضاحية الجنوبية

الطفلة ندى الطويل, 16 سنة

تعاني من مرض سرطان في الغدد اللمفاوية. انهت علاجها الكيميائي، لكن ما لبث ان عاود المرض انتشاره من جديد، بعد فترة وجيزة من انتهاء العلاج.

وهي اليوم تتابع علاجها في مستشفى الجعيتاوي في قسم "سرطان الأطفال" مع الدكتور بيتر نون، وهي بحاجة لفحوصات وصور اضافية، وتغطية كلفة العملية التي ستجريها وفرق الضمان، التي تتخطى قدرة العائلة الإقتصادية التي ترزح تحت حاجات مادية كبيرة وهي بحاجة لمساعدة فوريّة.

الحالة السابعة:

الطفل جفري صادق، 6 سنوات

يعاني من مرض اللوكيميا، اي سرطان الدم بنوعه الحاد،وهو اليوم يتابع ايضاً علاجه في مستشفى الجعيتاوي في قسم "سرطان الأطفال" تحت اشراف الدكتور بيتر نون، وهو بحاجة لتغطية نفقات العلاج التي تتخطى قدرة الأهل الإقتصادية وتبلغ كلفة العلاج 10.000$ شهريّا ، والتي تجعلهم غير قادرين على تأمين العلاج لابنهم جفري والذي قد يؤدي لتدهور حالته المرضية بطريقة صعبة جدّا.

الحالة الثامنة:

شربل قزحيا مرهج من اده جبيل.

كان يعمل في شركة بوريبلاست منذ ١٥ سنة وقد اصابه السكري منذ ٢٧ عاما. اضطر لترك عمله بسبب الاصابة بالنشاف في اصابعه وبتر اصابع قدمه اليمنى واصبح وضعه يتراكم في كل مرة وخضع لعمليات عديدة ادت الى بتر جزء من قدمه في كل سنة تقريبا الى ان وصل الى ما هو عليه الان .اليوم عمليته نجحت والالتهابات ازليت والسكري اصبح معدله مقبولا ولكنه الان يحتاج وهو في سن ٦٨ سنة الى طرف اصطناعي ليستطيع التنقل في منزله وقضاء حاجاته ليس اكثر فيشعر بانه مازال انسان وليس مجرد جسد مرمي في الفراش.

ادوية كثيرة يتناولها كل يوم منها للسكري ومنها للضغط والقلب ومنها للشرايين .

الحالة التاسعة:

فاطمة زعيتر، والدة لطفلين، تعيش معهما في منزل يرثى لحالته في منطقة الدكوانة، وسط مصاعب معيشية كبيرة. هي المعيلة الوحيدة لعائلتها منذ ١٠ سنوات. عملت طوال ايام حياتها لتؤمن لهم معيشتهم، لكنها انقطعت مؤخرا عن العمل بسبب وعكة صحية اصيبت بها، وهي اكتشاف "درن" في ثديها اليمين يجبرها على اجراء عملية جراحية كل فترة لإستئصالهم.

اولادها: قاسم زعيتر، ١٦ عام، يدرس في مدرسة الأب عفيف عسيران الداخلية، لديه كسر في الظهر ويحتاج لفحوصات وعملية جراحية.

زينب زعيتر، ٩ اعوام، تدرس في مؤسسة afel لذوي الحاجات الخاصة ، ولديها صعوبات تعليمية.

وهذه الحالة بحاجة لمساعدة مادية لتستطيع تجاوز مراحل المرض والعوز التي تمر بها.

الحالة العاشرة:

السيد نجيب عساف من رميش - جنوب لبنان

السيد نجيب عساف ، 95 عام وهو يعاني من مرض اللوكيميا ، لديه خمسة أولاد ولا يستطيع تغطية تكاليف علاجه.

تسأل العائلة عن أي مساعدة يمكننا تقديمها فهم بحاجة إلى المال لتغطية نفقاتهم الشهرية للأدوية وتحسين ظروف معيشتهم في المنزل.

نذكر انه لدينا أكثر من 3 حالات اضافية يتم تصويرها، نعلمكم فيها خلال الحلقة.

مجموع كلفة المساعدات، ما يعادل 450.000$

نتمنى من حضرتكم دعم أي حالة تودون مساعدتها أو تخصيص مبلغ من قبلكم يوزع على الحالات بالتساوي.

يمكنكم التواصل معنا عبر المشاركة بالحلقة مباشرة على الهواء يوم الأحد 23/12/2018

كما يمكنكم مساعدة الحالات من خلال الخطوات التالية:

ارسال check بإسم جمعية "ع سطوح بيروت"

او تحويل المساعدات عبر رقم الحساب أدناه:

‏CREDIT BANK:

‏LBP: IBAN LB86 0103 0012 1002 8590 2712 2001

‏USD: IBAN LB85 0103 0012 1012 8590 2712 2004

‏Swift code: CBCBLBBE

‏Beneficiary: 3a Stouh Beirut

أو الاتصال بمكتبنا على الرقم: 0096170388389

شكراً لتجاوبكم سلفاً