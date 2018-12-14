living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

“لابورا” تدعم استراتيجية هيئة التفتيش المركزي

14
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبرت مؤسسة “لابورا” أن ما أعلنه رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في مؤتمره الصحفي، الخميس، عن استراتيجية العمل الرقابي لعام 2019 “يشكّل نقلة نوعية في مكافحة الفساد”، معلنةً تأييدها “هذه الخطّة الاستراتيجية لمكافحة الفساد في الإدارة العامّة، التي بدأتها “لابورا” منذ تأسيسها، مع التمني على رئيس هيئة التفتيش المركزي تنفيذها قولًا وفعلًا لأنّ ذلك يشكّل المدماك الأساسي في بناء الدولة العادلة التي من أسس قيامها مهامها خدمة المواطن”.


ورأت “لابورا”، في بيان، أن “هذا الوعد الصادر عن القاضي عطية، المشهود له بالنزاهة والشفافية والموضوعية والحيادية، يشكّل الأمل الباقي للّبنانيين التواقين إلى قيام دولة المواطنة والخدمة، دولة الإدارة النزيهة، دولة الحق والقانون”.



ودعت “لابورا” “السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي مقدّمها رئيس الجمهورية، وكذلك السلطة الرابعة أي الاعلام، إلى تقديم الدعم الكامل لهذه الاستراتيجية، إن بالتشريع أو التنفيذ أو الأحكام المطلوبة، كي يتمكن التفتيش المركزي والسلطات الرقابية الأخرى من تنفيذ مهامها بنجاح وعدالة وشفافية، وعدم السماح للفاسدين بالتلطّي تحت عباءة أي مسؤول أو مرجع سياسي أو ديني”.


ووضعت “لابورا” “جميع إمكاناتها في تصرّف هذه الخطّة، إن لجهة المعلومات أو الإحصاءات التي تملك عن الفساد وإن لجهة كشف مكامن هذا الفساد، والتي قامت بجمعها ومتابعتها منذ أكثر من عشر سنوات لدعم هذا الهدف وقد زوّدت المسؤولين والإعلاميين بالعديد منها”.


وتمنت “لابورا” “التي ترى بارقة أمل في قيام دولة الحق والقانون، نجاح هذه الخطة الاستراتيجية للتفتيش المركزي لأنّ نجاحها يمنع كفر اللبنانيين بالدولة ومسؤوليها”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout