“لابورا” تدعم استراتيجية هيئة التفتيش المركزي

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اعتبرت مؤسسة “لابورا” أن ما أعلنه رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في مؤتمره الصحفي، الخميس، عن استراتيجية العمل الرقابي لعام 2019 “يشكّل نقلة نوعية في مكافحة الفساد”، معلنةً تأييدها “هذه الخطّة الاستراتيجية لمكافحة الفساد في الإدارة العامّة، التي بدأتها “لابورا” منذ تأسيسها، مع التمني على رئيس هيئة التفتيش المركزي تنفيذها قولًا وفعلًا لأنّ ذلك يشكّل المدماك الأساسي في بناء الدولة العادلة التي من أسس قيامها مهامها خدمة المواطن”.



ورأت “لابورا”، في بيان، أن “هذا الوعد الصادر عن القاضي عطية، المشهود له بالنزاهة والشفافية والموضوعية والحيادية، يشكّل الأمل الباقي للّبنانيين التواقين إلى قيام دولة المواطنة والخدمة، دولة الإدارة النزيهة، دولة الحق والقانون”.





ودعت “لابورا” “السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي مقدّمها رئيس الجمهورية، وكذلك السلطة الرابعة أي الاعلام، إلى تقديم الدعم الكامل لهذه الاستراتيجية، إن بالتشريع أو التنفيذ أو الأحكام المطلوبة، كي يتمكن التفتيش المركزي والسلطات الرقابية الأخرى من تنفيذ مهامها بنجاح وعدالة وشفافية، وعدم السماح للفاسدين بالتلطّي تحت عباءة أي مسؤول أو مرجع سياسي أو ديني”.



ووضعت “لابورا” “جميع إمكاناتها في تصرّف هذه الخطّة، إن لجهة المعلومات أو الإحصاءات التي تملك عن الفساد وإن لجهة كشف مكامن هذا الفساد، والتي قامت بجمعها ومتابعتها منذ أكثر من عشر سنوات لدعم هذا الهدف وقد زوّدت المسؤولين والإعلاميين بالعديد منها”.



وتمنت “لابورا” “التي ترى بارقة أمل في قيام دولة الحق والقانون، نجاح هذه الخطة الاستراتيجية للتفتيش المركزي لأنّ نجاحها يمنع كفر اللبنانيين بالدولة ومسؤوليها”.