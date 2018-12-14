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تاتش تنظم نشاطات الميلاد الترفيهية للأولاد بالشراكة مع جمعية G البيئية

14
DECEMBER
2018
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نظمت تاتش، شركة الإتصالات والبيانات المتنقلة الأولى في لبنان بإدارة مجموعة زين، بالتعاون مع جمعية G البيئية، نشاطاتها السنوية للأولاد بمناسبة قدوم عيد الميلاد، تماشياً مع برنامج Positive touch للتنمية المستدامة. جمع الحفل 245 ولد من كل من قرى الأطفال SOS، جمعية Saint Vincent  وجمعية أزاهير.
 
أقيمت النشاطات في سينما سيتي وكوزمو سيتي في أسواق بيروت، بمشاركة متطوعين من موظفي تاتش، أمضوا مع الأولاد يوماًحفل بالمفاجآت والأنشطة الترفيهية،بالإضافة الى عرض بيئي green show ينمّي حس المسؤولية البيئية لدى الأولاد. هذا وقد اختتمت الأنشطة بعشاء خاص بعيد الميلاد.
 
التعاون بين تاتش وجمعية G البيئية، يأتي كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي عبر برنامج تاتش للتنمية المستدامة Positive touch، والتي تعمل من خلاله على دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والثقافية في لبنان، بالإضافة الى تعزيز ثقافة القيم المشتركة الإيجابية التي تحدث فرقاً في المجتمع على المدى الطويل.
 
وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال الرئيس التنفيذي في شركة تاتش، إمري غوركان: "إن شراكتنا مع جمعية G البيئيةمدماك أساسي لتحقيق هدفنا في تعزيز النمو المستدام لمجتمعاتنا.كما تتماشى هذه الجهود مع برنامج تاتش للتطوع الداخلي، والذي يتيح للموظفين إمكانية مشاركة فرحة العيد مع الأولاد. تنظم الشركة سنوياًأنشطة 
 
 
 
خاصة بعيد الميلاد تستهدف مختلف شرائح المجتمع اللبناني، مما يعكس توجه الشركة في دعم كل فئات المجتمع، وسنحرص على الاستمرار بلعب هذا الدور الداعم".
بدوره نوّهمؤسس جمعيةG البيئيةنادر النقيب "بمدى التزام إدارة شركة تاتش وموظفيها المتطوعين بتحقيق المبادىء التي نؤمن بها. وخلال فترة الميلاد هذا العام، رسمنا الابتسامة على وجه حوالي 245 طفلاً يتيماً. ونأمل أن تجلب شراكتنا الآلاف من الابتسامات في السنين المقبلة."
جمعيةG البيئية، هي منظمة غير حكومية تعمل منذ العام 2009 على توفير حلول فعالة للشركات والمؤسسات لتعزيز بيئة أكثر صحية وأرض نظيفة ومستقبل أكثر استدامة.
 
 
 
 
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