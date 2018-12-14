المطران مطر: السياسة في العالم بحاجة إلى أخلاق والأخلاق إذا دخلت إلى السياسة تنيرها وتجعلها لخدمة الإنسان

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أضاء شجرة الميلاد في ساحة كاتدرائيّة مار جرجس في بيروت

أضاء رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر، شجرة الميلاد في ساحة كاتدرائيّة مار جرجس، يحيط به النائب الأسقفي المونسنيور إغناطيوس الأسمر والقيم العام المونسنيور شربل بشعلاني ورئيس مدرسة الحكمة الخوري جان-بول أبو غزاله ولفيف من كهنة أبرشيّة بيروت. وشارك في الإحتفال الميلادي النائب الشيخ نديم الجميّل ورئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن على رأس وفد من الهيئة التنفيذيّة للمجلس وهيئات راعويّة.

وبعد تراتيل ميلاديّة لجوقة الكاتدرايّة، ألقى المطران مطر كلمة من وحيّ المناسبة تحدّث فيها عن ميلاد يسوع المسيح، وقال: جاء في الكتاب المقدّس عن المسيح الآتي، الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورًا عظيمًا. والقابعون في ظلمة الليل وظلاله، أشرق عليهم نور. يسوع نور الأمم وشمس البر. يسوع جاء ليضيء على ظلام الخطيئة وظلام الشرّ ولتضيء العيون المظلمة وليكتشف الناس أنهم أخوة ويعيشوا بالمحبّة. هذه هي دعوة الميلاد.

وقال المطران مطر: في هذه المدينة الجميلة، في بيروت العاصمة، بيروت العيش المشترك والإيمان بالرب. هنا الكنيسة وإلى جانبها المسجد، نضيئ شجرة الميلاد لينير الله إيماننا أكثر وليزيد إيماننا به. ونطلب من أمير السلام وملك السلام، أن يحلّ سلامه في وطننا والمنطقة وفي الأرض المقدّسة وفي العالم كلّه. الإنسان لم يُخلق ليقتل أخاه والإنسان الآخر، بل الله خلقه ليحبّ لا ليبغض.

وقال: السياسة في العالم بحاجة إلى أخلاق . الأخلاق إذا دخلت إلى السياسة تنيرها وتجعلها لخدمة الإنسان.

نطلب من الربّ في هذه الأمسيّة الميلاديّة الجديدة أن يضع سلامه في القلوب وليقرّب اللبنانيين بعضهم إلى بعض وليتفاهم المسؤولون ويضحّوا من أجل الوطن، الذي يجمع الكلّ والذي هو ضامن لنا كلّنا. الوطن الذي يجعلنا مطمئنين. الإبتعاد عن الوطن هو خسارة.

وختم قائلًا: يا ربّ أبسط نورك على قلوبنا وعلى وطننا العزيز وعلى المنطقة والعالم بأسره واجعلنا من خلال شهادتنا وأعمالنا نورًا أمام غيرنا، ليرى الناس أعمالنا الحسنّة فيمجدّوا أبانا الذي في السماء.