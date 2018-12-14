هذا آخر ما كتبه الجندي شهيد الوطن "رؤوف"

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لم يكن خبر اصابة المجند رؤوف يزبك ومن ثم استشهاده خبراً عادياً على اهالي بعلبك. ومنذ ليل الامس انهالت التعليقات المؤثرة والغاضبة التي اتت من كل اللبنانيين الذين رفضوا التعدي على الجيش ورفضوا الغدر به.



رؤوف ابن الـ 22 ربيعاً الذي لك يكمل حلمه بعد، امتدت له يد الغدر، غادر الحياة شهيداً وكان قد كتب على صفحته على فيسبوك قبل مدة " ما في حلم بيكمل" .. وفعلاً لم يكتمل الحلم وهو الذي كان يخطط للزاوج قريباً و بناء عائلة بحسب احد اقربائه لموقع بنت جبيل..



ومن التعليقات المؤثرة التي كتبت عقب استشهاده "هيدا اللي بس إمّو تعبّيلو الشّنطة بتقلّو:"الله يرجعك بالسّلامة يا إمّي" شو بدا تحس وقت تعرف إنّو انغدَر ابنها من ابن بلدو!؟.. و كتبت احدى صديقاته" "إسمه رؤوف يزبك ... من بلدة نحلة البقاعية شهيد من الجيش اللبناني ... قتله عدو الداخل بالأمس .. فلتملأ صوره جدرانكم لبعض الوقت ... لن ينقص من بريستيجكم الحزبي والطائفي شيء.



"بنت جبيل.اورغ"