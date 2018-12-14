عناوين الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الأول 2018

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البناء: الكونغرس يبدأ تشريعاته ضدّ إبن سلمان... والمفاوضات اليمنية تُنجز تفاهمات الهدنة

الضفة بعد غزة تدقّ أبواب أمن الاحتلال... ثلاثة جنود قتلى في عملية نوعية

جنبلاط يتموضع على خط التهدئة... وأرسلان ووهّاب لحلف يُعيد التوازن



الأخبار:العقدة الحكومية عند باسيل

صالح، أشرف، مجد: فلسطين



اللواء: الأيام العشرة الأواخر: تبشير بولادة المراسيم

الحريري: حكومة الإستقرار أهم من أية أجندة سياسية.. وجنبلاط يعلن مهادنة حزب الله وإيران

المستقبل: أكد تسلّح لبنان بـ«النأي بالنفس» والـ«1701» في مواجهة النزاعات الإقليمية والتهديدات الإسرائيلية

الحريري «صبور».. ولا يتنازل إلا للبلد



النهار: "المئة متر الأخيرة": الحريري وحده متفائل!

الديار: الحريري يفشل في استثمار «الضغط» الفرنسي لتليين موقف حزب الله

الجمهورية: تراجع التفاؤل لانعدام التنازلات

the daily star: Hariri: Cabinet formation in last hundred meters



l'orient le jour: « 2019 sera l’année de la surveillance efficace », promet l’Inspection centrale