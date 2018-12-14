أسرار الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الأول 2018

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر خليجية إنّ الأوساط الحاكمة في السعودية والإمارات تستشعر تدهوراً قادماً في العلاقة مع واشنطن وتشك بقدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وقف المسارات الغاضبة في الكونغرس ومنع ترجمتها بتشريعات تدفع العلاقات الأميركية الخليجية إلى التدهور، وهي علاقات قامت على معادلة التزام خليجي بشراء السلاح الأميركي بسخاء ومنع ارتفاع أسعار النفط مقابل حماية الحكومات الخليجية من مسارات العقوبات في المجالات التقليدية لحقوق الإنسان والديمقراطية، وتوقعت المصادر أن تسود الفوضى هذه العلاقات ومنها أسواق النفط وانفلاتها تدريجياً من الانضباط بالرغبات الأميركية وربما بطلب من ترامب نفسه كرسالة تحذير للكونغرس…

اللواء: أسرار



همس



توقف دبلوماسي أجنبي عند خطابين في مؤتمر استثماري، أحدهما لمسؤول كبير، والثاني لوزير سيادي.



غمز



يثني مرجع كبير على أداء نائب ورئيس حزب في ما خصَّ اقتراحات القوانين التي يقدّمها، إن في المضمون أو التوقيت.



لغز



تبيَّن ان تكتلاً مسيحياً، مخاصماً لفريق موالٍ، أبلغ مَنْ يعنيه الأمر أنه لن يُشارك في جلسة الرسالة.

المستقبل: يقال

إن ديبلوماسيين غربيين يلفتون إلى أنه بعد قضية الأنفاق سيكون هناك تشدد دولي في مراقبة تنفيذ القرار 1701، مع الإشارة الى أن الاتصالات أكدت عدم وجود أي تصعيد أمني.

النهار: اسرار الآلهة

الثلث لا يفيد



يقول مصدر وزاري بارز إن اعتقاد الوزير باسيل بأن الثلث المعطل في الحكومة يجعله الآمر الناهي فيها هو خطأ عميق لأنه يؤكد أنه لم يفهم الصيغة اللبنانية بعد....



لماذا حضر؟

الحضور اللافت للمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل في قصر بعبدا سببه أنه مسؤول عن التنسيق مع "اللقاء التشاوري" للنواب السنة ومعني بالملف الحكومي من هذه الزاوية.

الجمهورية: أسرار

إشادة

أشادت مصادر دبلوماسية بارزة باداء مرجع قضائي بارز وتعامله مع قضايا حساسة جداً.

رفض

يأبى نائب منتخب للمرة الأولى التجاوب مع أي طلب لإجراء مقابلة إعلامية مفضّلاً، كما يقول، الإبتعاد من الأضواء ضمن سياسة مقرّرة سلفاً ومعترفاً أنه «لا يحب الظهور الإعلامي أبداً».

إشارات

نُقل عن مسؤول كبير قوله أنه تلقّى إشارات من بعض الدول العربية وصفها بأنها غير مشجعة وجعلته يخشى من تأجيل حدث إقتصادي مُقرّر إنعقاده في لبنان الشهر المقبل.