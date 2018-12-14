«الشروانة»: اعتداء جديد على الجيش وإصابة 4 عسكريين

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في إطار مسلسل الاعتداءات المُتكررة على وحدات الجيش اللبناني في «حي الشراونة» في بعلبك، أعلنت قيادة الجيش في بيان أصدرته ليلاً أنّه وأثناء مرور دورية عسكرية حوالى الساعة 21:40 في محيط «الشراونة» تعرضت «لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين، حيث تزامن ذلك مع تعرض مركز تابع للجيش في حي الشراونة ومركز المطربة في بلدة القصر - الهرمل لإطلاق نار مماثل، فردّ الجيش على مصادر النيران، ونتج عن الاشتباك إصابة 4 عسكريين بجروح إصابة أحدهم حرجة»، وأكد البيان استقدام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لضبط الوضع، بينما تجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.

وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» قد أفادت عن سماع دوي قذائف صاروخية وإطلاق نار كثيف في حي الشراونة إثر الاعتداء على دورية الجيش وتعرضها لإطلاق النار أثناء مرورها في الحي، ما استدعى من الجيش الرد على مصادر النيران.