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حواط : نعوِّل على مبادرة الرئيس عون كآخر خرطوشة وممنوع أن تفشل

14
DECEMBER
2018
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رأى عضو كتلة الجمهورية القوية النائب زياد حواط، أن كل عاقل يعول على مبادرة رئيس الجمهورية للخروج من نفق تأليف الحكومة، لأن البلاد ما عادت تحتمل التعاطي بخفة مع التعطيل المتعمد، وبترف سياسي سيدخل البلاد في المجهول ما لم يصر الى كبح جماح المعطلين وفرملة مشاريعهم، داعيا بالتالي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الى حسم موقفهما وخيارهما عبر إعطاء حزب الله مهلة أقصاها 48 ساعة لتقديم أسماء من يريد توزيره، وإلا فلتشكل حكومة بمن حضر.

 

ولفت حواط في تصريح لـ «الأنباء» الى أن كرة الحسم في ملعب رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اللذين تقع عليهما وحدهما مسؤولية سحب التشكيلة الحكومية من قبضة المغتصب، معربا عن أمله أن يتم التعاطي مع الحزب المعطل للبلاد ولمصالح الناس، بمثل ما تم التعاطي مع الآخرين وعلى قاعدة المساواة بين الجميع، منبها من أن البديل عن الحسم والموقف الرادع، سيكون السقوط المدوي ليس للعهد فحسب، إنما لكل لبنان بكل أطيافه ومكوناته دون استثناء.

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