باسيل يلتقي وفدا اميركيا - صور بعدسة الزميل جورج فغالي

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‏استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وفد مجلس المستشارين للمركز الاميركي للشرق الاوسط للسياسة العامة المعروف بمركز راند في المقر العام للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي. الوفد ضم سفراء ووزراء وأعضاء كونغرس سابقين وقد أجرى الوزير باسيل معهم جولة افق تناولت الأوضاع الإقليمية من العراق الى سوريا وفلسطين كما شملت واقع وتحديات ملف النزوح السوري وخطورته على لبنان ونسيجه الاجتماعي، وشدد‏ باسيل على أن الحل الوحيد المستدام هو في العودة الآمنة والكريمة والممرحلة للنازحين السوريين إلى بلادهم.