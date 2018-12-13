بيان حزب الله حول العمليتين البطوليتين في القدس ورام الله!

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أصدر حزب الله البيان التالي:

يشيد حزب الله بالعمليات البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينة في القدس ورام الله اليوم، مخترقة كل إجراءات العدو الإسرائيلي وتحصيناته، ومؤكدة على قدرة المقاومة ويدها العليا.



ويثني حزب الله على الأداء المتميز الذي أظهره المجاهدون الفلسطينيون وبراعتهم في توجيه ضربات عدة للعدو في أكثر من مكان وبشكل متزامن، والذي يكشف أيضاً عن جهوزية المقاومة واستعدادها الدائم في وجه العدوان.



ويرى حزب الله في عمليات اليوم تعبيراً صادقاً عن خيار الشعب الفلسطيني باعتماد المقاومة سبيلاً وحيدا لتحرير أرضه مهما بلغت التضحيات.

ويبارك حزب الله للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة شهادة منفذي عمليتي بركان ومستوطنة عوفرا الشهيدين أشرف نعالوة وصالح عمر البرغوثي، ويرى أن دماء المجاهدين والشرفاء ستبقى تلاحق المحتلين الصهاينة حتى تهزمهم وتصنع النصر.