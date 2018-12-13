المدعي العام نورمن فاريل يختتم زيارة عمل إلى لبنان

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قام المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان ("المحكمة")، نورمن فاريل، بزيارة إلى لبنان هذا الأسبوع، والتقى بنائبته وبفريق عمله في مكتب بيروت. وخلال زيارة العمل التي دامت يومين، اجتمع المدعي العام تُرافقه نائبته بنظيرهما اللبناني النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي سمير حمود. وكان هذا الاجتماع فرصة لمناقشة المسائل القانونية موضع الاهتمام المشترك والمتعلقة بولاية مكتب المدعي العام.



وقال فاريل: "كانت هذه الزيارة الناجحة فرصة أخرى لمواصلة تعزيز تفاعلي المباشر مع نظيري اللبناني ولشكر نائبتي وفريق مكتبي على عملهما وتفانيهما".



وفي إطار هذه البعثة، ألقى المدعي العام أيضًا محاضرة في جامعة سيدة اللويزة أمام الطلاب المشاركين في البرنامج المشترك بين الجامعات بشأن القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الدولية ("البرنامج المشترك"). وتحدث عن المقاضاة على المستوى الدولي وأنواع البيّنات المستخدمة في الإجراءات الجنائية الدولية. وتُنظّم المحكمة البرنامج المشترك بالتعاون مع إحدى عشرة جامعة لبنانية بارزة ومعهد آسر في لاهاي.