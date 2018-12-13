living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحريري: الحكومة في الـ100 متر الأخيرة

13
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري من العاصمة البريطانية لندن "أنّنا وصلنا إلى الـ 100 متر الأخيرة في مسألة تشكيل الحكومة، وهي ستشكّل قريباً قبل نهاية السنة أو مع بداية السنة الجديدة"، معتبراً أنّ "الجميع يعلم أنّ الإستقرار الاقتصادي أهم من أيّ أجندة سياسية".

واعتبر الحريري خلال حوارٍ في "المعهد الملكي للشؤون الدولية" بلندن أنّ "عقدة تشكيل الحكومة داخلية"، لافتاً إلى أنّه "بعد الإنتخابات الأخيرة تغيّرت المعادلة داخل مجلس النواب ويجب أن نأخذ هذا الأمر بعين الإعتبار حيث زادت مطالب بعض الأفرقاء وتغيّرت بعض الوجوه".

ورداً على سؤال حول  يحدث في الجنوب وزعم إسرائيل عثورها على أنفاق تابعة لـ"حزب الله" شدّد الحريري على "ضرورة تطبيق القرار 1701 بحذافيره"، مشيراً إلى أنّ "مسألة الأنفاق يعالجها الجيش اللبناني ونقطة على السطر".

وأكّد الحريري أنّه "يجب محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها"، لافتاً إلى أنّه "أن نقول بكلّ وقاحة أن "حزب الله" ينتهك القرارات الدولية بسبب الأنفاق، يجب علينا أولاً أن نسأل عن عدد الإنتهاكات الإسرائيلية بالبر والجو والبحر". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout