الحريري: الحكومة في الـ100 متر الأخيرة

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أعلن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري من العاصمة البريطانية لندن "أنّنا وصلنا إلى الـ 100 متر الأخيرة في مسألة تشكيل الحكومة، وهي ستشكّل قريباً قبل نهاية السنة أو مع بداية السنة الجديدة"، معتبراً أنّ "الجميع يعلم أنّ الإستقرار الاقتصادي أهم من أيّ أجندة سياسية".



واعتبر الحريري خلال حوارٍ في "المعهد الملكي للشؤون الدولية" بلندن أنّ "عقدة تشكيل الحكومة داخلية"، لافتاً إلى أنّه "بعد الإنتخابات الأخيرة تغيّرت المعادلة داخل مجلس النواب ويجب أن نأخذ هذا الأمر بعين الإعتبار حيث زادت مطالب بعض الأفرقاء وتغيّرت بعض الوجوه".



ورداً على سؤال حول يحدث في الجنوب وزعم إسرائيل عثورها على أنفاق تابعة لـ"حزب الله" شدّد الحريري على "ضرورة تطبيق القرار 1701 بحذافيره"، مشيراً إلى أنّ "مسألة الأنفاق يعالجها الجيش اللبناني ونقطة على السطر".



وأكّد الحريري أنّه "يجب محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها"، لافتاً إلى أنّه "أن نقول بكلّ وقاحة أن "حزب الله" ينتهك القرارات الدولية بسبب الأنفاق، يجب علينا أولاً أن نسأل عن عدد الإنتهاكات الإسرائيلية بالبر والجو والبحر".