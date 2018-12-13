هكذا ردّ فيصل كرامي على السيّد!

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غرّد عضو التكتل الوطني النائب فيصل كرامي عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلاً: بموّدة أقول للواء السيد انه لم يكن موفقا بتوصيف الواقع عبر خطوتين الى الوراء، ان الخطوة الى الوراء المطلوبة فعليا والتي لا تسبب ضررا وحرجا لأحد هي ان يقوم بها تحالف السلطة الذي يملك اكثر من 17 وزيرا، خصوصا ان خطوة منا الى الوراء تضعنا في الخارج، اما هم فخطوتهم لن تؤثّر عليهم.



اقول ايضاً بمحبة للواء السيد ان "حبيبي العسل" بوفائه تزيد حلاوته، وان "حبيبي العسل" لو لم يكن مقتنعاً بحقنا في التمثيل لما دعم موقفنا.



استغرب بموّدة ان يكون اللواء جميل السيد مطّلعاً على مبادرة رئيس الجمهورية الذي قال لنا قبل 24 ساعة فقط ان مبادرته لم تتبلور بعد.



اعتقد ان هذا التفصيل الدقيق يحتاج الى توضيح من اللواء السيد ومن فخامة الرئيس.