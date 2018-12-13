وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد: إن أرادت جريدة النهار أن نبقى صامتين وألا نتكلم إلا في المواضيع التي تنتقيها، فلن نستجيب لذلك

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بيان صادر عن وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد

بالإشارة إلى ما ورد في جريدة النهار الغراء من مقالات تنافي الواقع وتعتمد الانتقاء والاستنسابية، يهم وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد التأكيد على أن المراوغة لا تمحو الخطأ الحاصل والقانون هو الذي يحكم في القضايا التي واجهناها على غرار الإيدن باي ومجرور الرملة البيضاء، ولا يجوز قانوناً تناولها بعدما أصبحت في عهدة القضاء.

أما في ما يتعلق بموضوع شركة طيران الشرق الأوسط فنعود ونكرر أن المال العام يمتلك أكثر من ٩٨% من هذه الشركة، وإن أرادت جريدة النهار أن نبقى صامتين وألا نتكلم إلا في المواضيع التي تنتقيها، فلن نستجيب لذلك.