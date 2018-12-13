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رئيس التفتيش المركزي يعلن استراتيجية العمل الرقابي لعام 2019: الإجراءات ستكون استثنائية!

13
DECEMBER
2018
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أشار رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في مؤتمر صحفي يعلن فيه استراتيجية العمل الرقابي لعام 2019، إلى انه "وضعنا استراتيجية رقابية بدأناها وسنكملها ونطورها"، مشددا على ضرورة "عدم استغلال الناس باعطاءهم الخدمة العامة، كما من الواجب عدم وجود استنسابية من قبل أي رئيس دائرة أو موظف، وعممنا على جميع الادارات العامة وطلبنا توحيد الاجراءات فيما خص خدمة الناس".


وأعلن انه "خلال شهر من اليوم على كل الادارات ان تبلغنا المعلومات عن طريقة سير عملها ويجب ان تعلق هذه المعلومات فيمكان منظور إلى الناس وعلى الموقع الاكتروني للتسهيل على الناس كيف يقومون بمعاملاتهم"، داعيا كل المؤسسات العامة والادارية وكل مدير عام لوضع هيكلية لادارته".


وأضاف "كل موظف واجب عليه حين يطلب منه رئيسه القيام بأي عمل خاطئ، تعميم على رئيسه ان هذه المعاملة خطأ السير بها، وان اصر الرئيس، يؤكد عليه خطياً وعليه ان يعلم التفتيش المركزي بهذا الامر".


وأعلن انه "سنقوم بجولات في أي وقت لضبط مخالفات الدوام"، مشددا على ان "الدوام هو أساس الإنتاجية وحقّ المواطن أن يجد الموظّف في مكانه". وأكد ضرورة وضع آلة لتسجيل دخول وخروج الموظفين في الادارات العامة وسنقوم بجولات مفاجئة لضبط مخالفات الدوام.


وأكد انه " سنعيد تفعيل نظام تقييم عمل موظّفي الفئة الأولى من محافظين ومدراء عامّين ورؤساء مجالس الإدارة العامّة"، معلنا انه "إتخذنا قراراً بحق رئيس بلدية سابق لهدره المال العام ولاستخدامه بعض الوسائل العائدة للإدارة لمصلحته الخاصة".


وأوضح عطية انه " لسنا بزمن تراخي إنّما بزمن استثنائي على كلّ الصعد ولذلك الإجراءات ستكون استثنائية وسنتابع وضع المستشفيات الحكومية لا سيما التي فيها انقسامات".

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