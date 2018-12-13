غدًا انتخابات الهيئة الطلّابيّة في جامعة الحكمة

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يشارك أكثر من 3600 طالبة وطالب، في جامعة الحكمة في إنتخابات الهيئة الطلابيّة. وقد أُقفل باب الترشيح لها على٤٣ مرشحًا، سيتنافسون غدًا الجمعة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءً، لملء ١٩ مقعدًا يمثلون الكليات الثماني العاملة في الجامعة.

وأفادت اللجنة المشرفة على الإنتخابات في جامعة الحكمة ، أن إدارة الجامعة سترافقها معنويًا ولوجستيًا، من أجل أن يكون اليوم الإنتخابي، عرسًا للديمقراطيّة، التي،لا تؤمن بها الحكمة، بل تعيشها وتعلّمها لأبنائها وبناتها.

وأفادت اللجنة أن توجيهات رئيس الجامعة الخوري خليل شلفون واضحة للطلّاب وللمتنافسين، كي تكون الإنتخابات في الجامعة، جامعة للجميع تحت سقف الديمقراطيّة والحريّة البنّاءة، ولن تكون أبدًا مصدرًا للخلاف بين أبناء العائلة الواحدة.