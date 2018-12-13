أسرار الصحف ليوم الخميس 13 كانون الأول 2018

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الجمهورية

فتنة

يستمر مسؤولون في حزب بارز بالمفاخرة بأن الحزب هو الذي أنقذ البلد من فتنة بكلمة منه وبإيعازه إلى الطرف المعني بضبط النفس.

سحب

سُئل نائب في تكتل بارز عن إمكانية قدرة مجلس النواب سحب التكليف من الرئيس سعد الحريري فأجاب: « شو القصة لعب ولاد».

اللواء

لغز

يكاد نائب حزبي مكلف بملف ثقيل، أن ينوء تحت أعبائه، رافضاً الكشف عن العراقيل التي يواجهها!

همس

يُثير مرجع كبير فضول معارفه لجهة تحوُّله المفاجئ إلى كفة التفاؤل، خلافاً للانطباعات لديه، قبل أقل من شهر.

غمز

فوجئت أوساط سياسية بالتقارب الحاصل بين مسؤول رفيع ووزير سيادي، متوقعة انعكاسات سلبية له في الداخل.