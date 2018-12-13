عناوين الصحف ليوم الخميس 13 كانون الأول 2018

A + A -

الأخبار

تأليف الحكومة: جولة جديدة من التفاؤل... الحذر

لبنان ــ «إسرائيل»: المواجهة العسكرية غير حتمية والحرب مستبعدة

الجمهورية

أبو الحسن: 3 خطوات لا تحتمل التأخير والإ فالسقوط والفوضى

ماي تفوز باقتراع على الثقة في قيادتها لحزب المحافظين

اللواء

مبادرة بعبدا بين بيروت ولندن: لا خرق في جدار الأزمة

استنساخ الوضع اللبناني فرنسياً

المستقبل

الحريري: مصمّمون على إنجاح "سيدر" ولو تأخر تشكيل الحكومة

L'Orient-Le Jour

À Baabda, les sunnites pro-Damas douchent les efforts de Aoun

The Daily Star

Lebanon, U.K. sign largest bilateral trade deal