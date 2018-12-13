عناوين الصحف ليوم الخميس 13 كانون الأول 2018

A+
A-
الأخبار
تأليف الحكومة: جولة جديدة من التفاؤل... الحذر
لبنان ــ «إسرائيل»: المواجهة العسكرية غير حتمية والحرب مستبعدة
الجمهورية
أبو الحسن: 3 خطوات لا تحتمل التأخير والإ فالسقوط والفوضى
ماي تفوز باقتراع على الثقة في قيادتها لحزب المحافظين
اللواء
مبادرة بعبدا بين بيروت ولندن: لا خرق في جدار الأزمة
استنساخ الوضع اللبناني فرنسياً
المستقبل
الحريري: مصمّمون على إنجاح "سيدر" ولو تأخر تشكيل الحكومة
L'Orient-Le Jour
À Baabda, les sunnites pro-Damas douchent les efforts de Aoun
The Daily Star
Lebanon, U.K. sign largest bilateral trade deal